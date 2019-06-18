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Уголовные дела

Прокуратура обязала мэрию Омска повысить безопасность кинотеатра «Сатурн»

Прокуратура Омска внесла главе города Оксане Фадиной представление об устранении нарушений на территории кинотеатра «Сатурн», находящегося в муниципальной собственности. По информации ведомства, во время проверки установлено, что здание не отвечает требованиям безопасности.

Сотрудники прокуратуры оценили состояние здания как неудовлетворительное: «Имеются многочисленные обрушения внешних элементов и внутренней отделки». Внутри здания нашли строительный мусор, бытовые отходы, разбитые стекла, деревянные и металлические элементы конструкций. В прокуратуре отметили, что ненадлежащее содержание здания и прилегающей к нему территории «создает угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних, имеющих беспрепятственный доступ к потенциально опасному объекту».

Кинотеатр «Сатурн» построен в 1969 году. В 2017 году мэрия выставляла на продажу здание кинотеатра, но аукцион не состоялся из-за отсутствия участников. В 2018 году городская администрация вновь начала поиски инвестора. Тогда мэрия вела переговоры с местными бизнесменами о продаже или передаче в концессию кинотеатра. На тот момент, по оценке властей, стоимость земельного участка и здания составила около 46 млн руб.

Юлия Сасевич


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