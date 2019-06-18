Пензенский губернатор потребовал решить проблему с водой в жаркую погоду

С начала мая руководству Пензенской области поступило 150 жалоб на перебои водоснабжения и бездействие органов власти населенных пунктов, где подвоз питьевой воды не был обеспечен. Об этом рассказал губернатор Иван Белозерцев на совещании с главами администраций.

Он уточнил, что наибольшее количество сообщений поступило из Пензенского района. В частности, жалобы поступили от жителей Мичуринского, Богословки, Краснополья. По их словам, они вынуждены носить воду из родников, а местные власти бездействуют. Аналогичные проблемы испытывают жители Мокшанского района и нескольких микрорайонов Пензы – Арбеково (частично), Север, Заря.

В качестве временной меры глава региона предложил договариваться жителями и определить время полива растений в жаркую погоду. Это необходимо для обеспечения надлежащего напора воды.

Иван Сергеев