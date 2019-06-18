Главу омской стройфирмы осудили за хищение средств на покупку жилья детям-сиротам

Центральный райсуд Омска рассмотрел уголовное дело руководителя компании «Стройальянс», который обвинялся в хищении бюджетных средств при выполнении госконтракта. Как рассказали в прокуратуре региона, в 2015 году между казенным учреждением «Омскоблстройзаказчик» и «Стройальянсом» был заключен госконтракт на покупку 13 квартир для детей-сирот в рабочем поселке Черлак. Часть аванса в размере 1,7 млн руб. глава фирмы-застройщика потратил на личные нужды, а также на ведение бизнеса.

«До настоящего времени многоквартирный дом не сдан и не введен в эксплуатацию, авансовые денежные средства в размере более 11 млн рублей заказчику возвращены не были»,— сообщил официальный представитель прокуратуры Омской области Дмитрий Павленко.

По материалам ФСБ в отношении застройщика следственные органы завели дело по ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере). Посчитав вину главы «Стройальянса» доказанной, райсуд назначил ему два с половиной года условно.

Илья Николаев