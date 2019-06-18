В Уфе открылся специализированный ипотечный центр Альфа-Банка

Просторная площадь помещения в 400 кв. м позволила разместить здесь центр ипотечного кредитования и новое отделение «Зеленая роща». Теперь на одной площадке представлены все услуги, связанные с покупкой жилой недвижимости. Специалисты банка окажут поддержку при проведении ипотечной сделки любой сложности, проконсультируют по объектам жилой недвижимости, помогут составить договор купли продажи и заключить договор страхования.

Ипотека – продукт на годы, и человеку важно иметь дело с технологичным и удобным банком. Для первых посетителей Центра ипотечного кредитования была организована экскурсия, гости могли оценить насколько комфортен новый офис для будущих клиентов. Главное впечатление от интерьера офиса – ощущение большого пространства и обилие естественного света. В ипотечном центре оборудовано семь переговорных, что позволяет проводить одновременно несколько встреч. Также клиенты могут воспользоваться депозитарием для проведения сделок с использованием сейфовых ячеек.

По словам первого заместителя Главного управляющего директора Альфа-Банка Владимира Верхошинского, ипотека – это один из самых важных продуктов в жизни клиентов, в жизни каждой семьи. Поэтому необходимо, чтобы, приходя в банк, такая семья получала ответы на все вопросы, проводила время в работе над документами в максимальном комфорте, с чувством полной безопасности и уверенностью в квалификации тех людей, которые сделку сопровождают. «Формат отделения, предусматривающий помощь профессионалов, наличие переговорных комнат, сейфовых ячеек, уверен, соответствует ожиданиям наших клиентов», – отметил Владимир Верхошинский.

В центре ипотечного кредитования клиенты получают все услуги в режиме «одного окна». Специально для ипотечных клиентов Альфа-Банк разработал новый цифровой сервис — личный кабинет заемщика. С его помощью клиенты банка могут оформить ипотеку онлайн с единственным визитом в отделение при заключении сделки. В личном кабинете можно заполнить и загрузить анкету, заказать оценку недвижимости с возможностью выбора оценочной компании и получить отчет об оценке онлайн. Также в личном кабинете можно автоматически сформировать пакет документов для страховой компании и мгновенно получить тариф и размер страховой премии.

Еще одна актуальная опция для ипотечных заемщиков – электронная регистрация сделок с недвижимостью. Это современный сервис, позволяющий оперативно, без посещения МФЦ и Росреестра, зарегистрировать право требования по договору участия в долевом строительстве и залог в пользу Альфа-Банка. Все документы подаются сторонами сделки через личный кабинет, тем самым устраняется «территориальное препятствие» при приобретении недвижимости. Кроме того, клиент существенно выигрывает по времени – срок оформления сокращается с 10-12 дней до 2-3 дней.

«В новом центре ипотечного кредитования мы постарались значительно сократить время обслуживания заемщиков на всех этапах – от подачи заявки до получения кредита», – говорит региональный управляющий Альфа-Банка в Уфе Радик Ахметшин. Как пояснил представитель банка, Центр ипотечного кредитования – это своеобразный центр компетенций, куда можно прийти всего один раз – только для заключения сделки, оформив заявку, к примеру, дистанционно, учитывая, что банк автоматизировал распознавание анкет и основных документов ипотечных заемщиков.

При необходимости в Центре ипотечного кредитования специалисты банка могут помочь вместе с агентством недвижимости или застройщиком подобрать квартиру, провести все необходимые организационные мероприятия, связанные с оформлением самого объекта недвижимости, его страхованием, регистрацией, заключением договора и оформлением закладной в пользу банка. «В конечном итоге, это место, где клиент получает комплексное обслуживание», – резюмировал Радик Ахметшин.

Как рассказали в Альфа-Банке, специализированные ипотечные центры открываются в тех регионах России, где более высокими темпами идет строительство объектов жилой недвижимости, растет спрос населения по покупку жилья, работает большое количество компаний-застройщиков, агентств недвижимости, которые оказывают свои услуги на высоком профессиональном уровне. Планируется, что до конца года по всей стране будут работать таких 16 ипотечных центров. Сейчас действуют 7 центров, вместе с открытым ипотечным центром в Уфе: в Ростове-на-Дону, Самаре, Красноярске, Краснодаре и два отделения в Москве.

Центр ипотечного кредитования Альфа-Банка в Уфе предлагает широкий перечень программ. Получить ипотеку на покупку строящегося жилья можно по ставке от 9,79% годовых, на покупку готового жилья — по ставке от 9,99%. В рамках программ рефинансирования клиентам доступны кредиты по ставке от 9,99% годовых. Срок ипотечного кредита в Альфа-Банке составляет от трех до 30 лет.

Помимо ипотеки в отделении клиентам доступен полный спектр банковских розничных услуг, работает круглосуточная зона банкоматов.