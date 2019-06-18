18 июня, вторник
Войти в профиль
Челябинск. Южный Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Михаил Белоусов переизбран председателем общественной палаты Курганской области

Члены общественной палаты Курганской области на пленарном заседании переизбрали Михаила Белоусова на должность председателя, сообщает пресс-служба правительства региона. В качестве его заместителей утверждены Валерий Яхонтов, Иван Белых и Федор Колосовников.

В заседании также принял участие врио губернатора Курганской области Вадим Шумков. Он, в частности, рассказал членам палаты о проекте «План развития территорий», который разрабатывают муниципалитеты. «Это удобный инструмент, с помощью которого глава сможет скоординировать свою работу. В нем будут собраны все объекты социальной, коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, все новые инвестиционные проекты»,- рассказал глава региона.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерский проект

Интервью

Профиль пользователя