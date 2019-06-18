Михаил Белоусов переизбран председателем общественной палаты Курганской области

Члены общественной палаты Курганской области на пленарном заседании переизбрали Михаила Белоусова на должность председателя, сообщает пресс-служба правительства региона. В качестве его заместителей утверждены Валерий Яхонтов, Иван Белых и Федор Колосовников.

В заседании также принял участие врио губернатора Курганской области Вадим Шумков. Он, в частности, рассказал членам палаты о проекте «План развития территорий», который разрабатывают муниципалитеты. «Это удобный инструмент, с помощью которого глава сможет скоординировать свою работу. В нем будут собраны все объекты социальной, коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, все новые инвестиционные проекты»,- рассказал глава региона.