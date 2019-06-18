Руководитель красновишерского «Центра организации досуга» обвиняется в растрате

СУ СКР по Пермскому краю закончено расследование уголовного дела в отношении начальника муниципального бюджетного учреждения «Центр организации досуга» администрации Красновишерского городского поселения, обвиняемого по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Как сообщает пресс-служба СУ СКР, по данным следствия, обвиняемый с июля 2014 года по 15 декабря 2017 года, используя свое служебное положение, похитил вверенные ему денежные средства в размере более 211 тыс. руб., принадлежащие МБУ «ЦОД», необоснованно начисленные ему в виде разовых премий как руководителю учреждения.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.