«Перспективы развития производства мяса и птицы в Республике Башкортостан»

11 июня 2019 г. // Crowne Plaza Ufa Congress Hotel, зал «Нуриев».

Перспективы развития в республике производства мяса и птицы, экологическая безопасность предприятий отрасли и взаимодействие с населением стали темой пресс-конференции «Коммерсантъ-Башкортостан», прошедшей 11 июня в отеле Crowne Plaza Ufa — Congress Hotel. В ней приняли участие руководители министерства сельского хозяйства, министерства экологии и природопользования республики, Башкирской мясной компании группы «Таврос», холдинга «Русское зерно», эксперты, представители общественных организаций и журналисты ведущих региональных СМИ.

Стоимость инвестпроектов, реализуемых в агропромышленном комплексе Башкирии, оценивается в 100 млрд руб., сообщил участникам пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства республики Юрий Лысов. АПК является одним из самых инвестиционной емких и перспективных для вложений направлений экономики. В области животноводства ряд проектов направлен на импортозамещение и удовлетворение спроса продукцией местных производителей.

Так, запуск группой «Таврос» свинокомплексов в Благоварском, Чишминском, Буздякском районе позволил полностью обеспечить потребности республики в свинине, сообщил Юрий Лысов, добавив, что продолжение проекта позволит производителю выйти на экспорт этой продукции.

Первый заместитель генерального директора Башкирской мясной компании «Таврос» Ринат Зайнуллин рассказал, что компания ведет подготовку к строительству еще двух крупных проектов в Альшеевском и Белебеевском районах с объемом инвестиций около 4 млрд руб. Их запуск позволит увеличить объем производства еще на 15 тыс. тонн в год с нынешних 450-500 тыс.

Век информационного общества заставляет агропроизводителей, специализирующихся на выращивании мяса и птицы, по-новому выстраивать коммуникации с населением. Чаще всего недовольство граждан вызывает неприятный запах отходов животноводства. Хотя количество таких жалоб в последние два-три года существенно снизилось, сообщила заместитель министра природопользования и экологии республики Наталья Логунова, это не отменяет необходимости взаимодействия производителей с местными жителями. «Мы как министерство должны ориентировать инвестора еще на стадии бизнес-плана на применение технологий, которые сегодня являются самыми передовыми в части охраны окружающей среды и экологии»,— добавила начальник отдела экологической безопасности министерства природопользования и экологии республики Фларида Ремезова.

Член общественного совета при Департаменте экологической безопасности Курской области Алексей Борзенков сообщил о европейских технологиях строительства животноводческих комплексов, которые применяются в России, и об утилизации отходов для их использования в качестве органических удобрений. Мировой тренд — это снижение применения минеральных удобрений и переход к органике, которая в том числе гарантирует высокий и стабильный урожай сельскохозяйственных культур, отметил эксперт. Неприятный запах образуется при нанесении удобрений на поле, но современная техника, например, капельный метод подачи удобрений на глубину 17-25 см, позволяет его минимизировать, добавил Алексей Борзенков.

По словам замглавы минсельхоза Юрия Лысова, местные сельхозпроизводители ежегодно наращивают применение органических удобрений. В настоящее время их доля составляет 10-15%.

ГК «Таврос» поставляет органические удобрения (перебродивший в «лагунах» навоз) местным фермерам, а также использует на собственных полях площадью около 120 тыс. га, сообщил Ринат Зайнуллин. При этом поставки для фермеров бесплатные. Глава Крестьянско-фермерского хозяйства Благоварского района Ильшат Миннигалин поделился опытом использования органических удобрений, которые получает от «Тавроса»: в первый год урожай был вдвое больше, чем на поле, удобренном химическими удобрениями. «И зерновые на этих полях заметно отличаются — густые, насыщенно зеленые»,— отметил он. «Если сравнивать органику с химическими удобрениями, то преимущества, безусловно, за органическими,— отметила генеральный директор Башкирской мясной компании ГК „Таврос“ Елена Лазаренко.— Это экономически более выгодно для производителя и безопасно для работников предприятия. Не секрет, что постоянный контакт с химическими удобрениями приводит к серьезным заболеваниям».

Международный консультант по растениеводству Центра сельского хозяйства и продуктов питания SEGES Кристиан Халдрап из Дании рассказал, как датские фермеры, которые используют свиной навоз на полях, строят взаимодействие с населением. В Дании, территория которой втрое меньше, чем территория Башкирии, выращивают 12,5 млн голов свиней, в то время, как в Башкирии менее 1 млн. Избежать конфликтов и разногласий с жителями позволяет грамотно выстроенное информирование о графике внесения удобрений. Фермеры предупреждают граждан об этом за три дня. По выходным дням и праздникам удобрения не вносятся, сообщил господин Халдрап. Он добавил, что законодательством этот вопрос не регламентируется: «Это инициатива самих фермеров для поддержания добрых отношений с населением».

«Коммерсантъ-Башкортостан» благодарит всех участников мероприятия.

До новых встреч!