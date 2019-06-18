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Уголовные дела

СКР проверит обращение красноярских дольщиков на прямую линию с президентом

Следственные органы организовали проверку по обращению инициативной группы из Красноярска, адресованному на прямую линию с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Обращение опубликовано в одной из соцсетей. В нем говорится, что люди пострадали от мошеннических действий при долевом строительстве жилья в ЖК «Ясный» в Красноярске. Деньги были вложены в 2016 году, однако до сих пор строительство домов не завершено.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются заявители, истребуется необходимая финансовая документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— говорится в сообщении ведомства.

Оксана Павлова


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