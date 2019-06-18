Глава Западно-Сибирского управления Росавиации предстанет перед судом

Центральный райсуд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении начальника Западно-Сибирского управления Росавиации, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, утвердившая обвинительное заключение. Как писал “Ъ”, ведомство ранее возглавлял Вячеслав Сороговец.

Согласно фабуле дела, чиновник Росавиации получил взятки на сумму 120 тыс. руб. от подчиненного и 25 тыс. руб. от одного из эксплуатантов воздушных судов «за общее покровительство и попустительство по службе». В частности, следствие заявляло, что в феврале 2019 года глава управления предложил руководителю одного из авиапредприятий оплатить печать его научных трудов, обещая взамен покровительство. Стоимость типографских услуг составила сумму второй взятки. Руководитель авиапредприятие предложение принял и перевел деньги на указанный чиновником банковский счет. Действия обвиняемого следователи квалифицировали по ч. 1 и 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Илья Галагуз