Киселев добровольно выплатит 2,5 млн присужденные судом архитектору его виллы в Коктебеле

Гендиректор МИА «Россия сегодня» и телеведущий Дмитрий Киселев сообщил, что не будет уклоняться от выплаты 2,5 млн руб. архитектору Владимиру Мазурину, хотя все еще считает его мошенником. Ранее господин Мазурин отсудил эту сумму в качестве задолженности по реконструкции виллы господина Киселева.

«Он не архитектор, он самозванец. Он выиграл процесс. Я платил ему деньги, не писал расписок. Он решил получить ещё раз. По формальным принципам суд присудил ему эти деньги. Ну и все»,— сказал телеведущий радиостанции «Говорит Москва». Он уточнил, что решение суда оспаривать не будет, а к самому иску относится с иронией.

Недвижимость известного телеведущего оказалась в центре скандала в октябре 2018 года. Местный архитектор обвинил его, в частности, в нарушении экологических и строительных норм. О том, что объект построен на оползневом склоне и ситуация грозит чрезвычайной ситуацией в местном издании «Город 24» написал архитектор Владимир Мазурин. После этого тираж газеты стали изымать из продажи, материал на сайте удалили, а главного редактора уволили.

Позже господин Киселев подтвердил, что речь идет о его вилле, но назвал обвинившего его господина Мазурина «мошенником», а затем подал на него заявление в полицию. А учредитель крымского издания «Город24» Максим Онищенко сообщил, что главного редактора отстранили от работы раньше и по другим причинам. В самой публикации, по его словам, не было упоминания о вилле Киселева.

Подробнее о том, почему вокруг дачи телеведущего в Крыму разгорелся скандал, читайте в материале “Ъ”.