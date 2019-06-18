18 июня, вторник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Ростуризм поддержал введение электронных виз

Глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова назвала введение электронных виз «настоящим прорывом для туризма». Ранее, как стало известно “Ъ”, президент России Владимир Путин поручил премьеру, главам МИД, МВД и ФСБ обеспечить введение единой однократной визы для въезда иностранцев в Россию с 1 января 2021 года.

Госпожа Догузова назвала этот сервис «настоящим прорывом для туризма. «Россия после введения электронных виз станет государством с самым либеральным визовым режимом среди развитых стран»,— рассказала она “Ъ”. По словам главы Ростуризма, либерализация визового режима напрямую повышает въездной туристический поток в среднем на 20-40%. Она отметила, что различные министерства и ведомства полгода работали над этим поручением.

Сейчас этот такая возможность действует только для посещения Дальневосточного федерального округа (ДФО), а с 1 июля по электронной визе можно будет посещать Калининградскую область. В поручении президента, имеющимся в распоряжении “Ъ” говорится, что электронные визы будут краткосрочными — до 16 дней, а ее обладатель может посетить России в туристических, деловых, гуманитарных целях, а также с гостевым визитом.

Подробнее об электронной визе — в материале “Ъ” «Владимир Путин поручил ввести электронные визы».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя