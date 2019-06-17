Для граждан стран Балтийского региона могут снизить стоимость однократной электронной визы

В Ленобласти могут снизить стоимость оформления однократной электронной визы для въезда на территорию региона для граждан стран Балтийского моря. Об этом стало известно на совещании в Ленинградской областной торгово-промышленной палате (ЛОТПП), посвященному внедрению системы электронных виз в регионе.

В частности, по словам вице-президента ЛОТПП Елены Дюкаревой, речь идет о льготной цене для получения однократной визы гражданам Финляндии, Эстонии, Литвы и Латвии с $50 до $5. «Для них такая виза должна быть бесплатной или стоить чисто символически: $5-$10, не больше»,— пояснила госпожа Дюкарева.

Она также добавила, что с соответствующей инициативой ЛОТПП обратится в региональное правительство на следующей неделе, после чего чиновники областной администрации направят ее на федеральный уровень.

Как сообщал «Ъ», с 1 января 2021 года на территории всей России для въезда иностранцев будет действовать единая электронная однократная виза. Сейчас этот сервис тестируют в Дальневосточном федеральном округе, где он является бесплатным. Планируется, что оформление общероссийской электронной визы будет стоить $50.

По словам генерального директора Многофункционального визового центра Татьяны Ростомашвили, сегодня для того чтобы получить российскую визу, граждане стран Шенгенской зоны платят от € 35 до € 70. Срок рассмотрения документов варьируется от 14 до 21 дней, а сама виза является однократной с максимальным сроком пребывания 90 дней в течение полугода.

Оформление однократной электронной визы не потребует обращения в консульские учреждения РФ и займет до четырех дней, отмечает директор департамента по работе с членами палаты ЛОТПП Юрий Голубь.

Оборудование, которое использовалось в Ленобласти для проверки паспортов болельщиков (Fan ID) во время чемпионата мира по футболу 2018 года, будет применено и для оказания услуг, связанных с визовым онлайн-сервисом. Речь идет о государственной системе миграционного и регистрационного учета (ГС «МИР»). Как сообщил заместитель директора Санкт-Петербургского филиала ФГКУ «Росгранстрой» Дмитрий Ваньчков, на большинстве пунктов пропуска Ленобласти ГС «МИР» уже установлена, а до конца года она появится на всех пунктах пропуска.

Ольга Кантемирова