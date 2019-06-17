Список ЛДПР на выборы в Госсовет возглавил координатор партии в Татарстане

Татарстанское отделение ЛДПР выдвинуло списки кандидатов на выборы в Госсовет республики. Партийный список возглавил координатор партии в республике Владимир Сурчилов. На втором месте оказался его заместитель Марсель Габдрахманов. Замкнул первую тройку член ЛДПР, специалист «Агроторга» Александр Егоров. Четвертые и пятые места заняли владелец юридического центра Адель Гузаиров и координатор отделения ЛДПР в Кукморе Радик Михайлов соответственно.

Господин Сурчилов рассказал «Ъ», что всего партия по единому республиканскому округу выдвинула 50 кандидатов. Кроме того, ЛДПР закрывает все 50 одномандатных округов Татарстана. В партии хотят получить по итогам выборов не менее 10%.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"