В УИС нашли признаки платежеспособности

Компании БашРТС (входит в Башкирскую генерирующую компанию «Интер РАО») удалось перевести процедуру банкротства основного оператора тепловых сетей Уфы — МУП «Уфимские инженерные сети», задолжавшего энергетикам более 1 млрд руб., на стадию внешнего управления. Против этого возражал второй крупный кредитор — банк «Дом.РФ». Арбитражный управляющий Дмитрий Молин пришел к выводу, что погасить долги перед кредиторами, оцениваемые в 2,28 млрд руб., возможно за счет продажи непрофильных активов МУП и взыскания дебиторской задолженности. На самом предприятии также рассчитывают получить около 1,5 млрд руб. от региональных властей, недополученные в результате утверждения заниженных тарифов.

Арбитражный суд Башкирии ввел внешнее управление на срок 18 месяцев в МУП «Уфимские инженерные сети» (УИС). С февраля предприятие находилось в стадии наблюдения. Внешним управляющим утвержден член СРО «Содействие» Дмитрий Молин. Он же исполнял обязанности временного управляющего.

Кредиторы МУП одобрили перевод процедуры банкротства на стадию внешнего управления на собрании 27 мая, следует из материалов Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Решение было пролоббировано инициатором банкротства предприятия — компанией «БашРТС» (входит в Башкирскую генерирующую компанию «Интер РАО»), которой принадлежит более 60% голосов кредиторов (сумма требований составляет 1,21 млрд руб.).

Второй крупный кредитор — банк «Дом.РФ» (788,5 млн руб., или 39,28% голосов) против введения внешнего управления возражал и предлагал отложить собрание, но это предложение поддержано не было.

Варианты перевода процедуры на финансовое оздоровление кредиторы не рассматривали: арбитражный управляющий Дмитрий Молин пришел к выводу о том, что должник может восстановить платежеспособность во время внешнего управления. Признаков преднамеренного или фиктивного банкротства управляющий не обнаружил. В его отчете отмечается, что балансовая стоимость имущества должника по состоянию на 1 января оценивалась в 4,74 млрд руб. Общий размер требований кредиторов к МУП составляет 2,28 млрд руб.

Представитель банка в суде заявил, что анализ и заключение арбитражного управляющего выполнены с существенным нарушением ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Претензии банка в материалах арбитражного дела не конкретизированы.

В пресс-службе банка вчера сообщили, что считают применение процедуры банкротства необоснованным, так как предприятие является платежеспособным должником, что подтверждено материалами арбитражного дела. «Единственным оправданным развитием ситуации является внебанкротный сценарий, при котором будет оптимизирована система управления имеющимися ресурсами МУП «УИС». Любое другое решение может отразиться на непосредственной операционной деятельности крупнейшего в регионе предприятия по теплоснабжению, негативно повлиять на выполнение его прямых функций, а также финансовых обязательств перед кредиторами»,— отметили в банке.

10 июня «Дом.РФ» направил в арбитражный суд Башкирии заявление, в котором просит признать решения собрания кредиторов недействительными. Рассмотрение дела назначено на 27 июня.

• Уфимские инженерные сети — основной оператор тепловых сетей в Уфе. Обеспечивает паром и горячей водой жилые дома и промышленные предприятия. По данным «СПАРК-Интерфакс», 2017 год УИС завершил с чистым убытком 337,23 млн руб. при выручке 3,3 млрд руб. Стоимость чистых активов МУП на начало года оценивались в 1,32 млрд руб.

В пресс-службе БашРТС вчера сообщили, что поддержали перевод процедуры на внешнее управление, так как в этом случае предприятие сможет в полном объеме выполнять свои основные функции, связанные с теплоснабжением и горячим водоснабжением. «Кроме того, процедура, в первую очередь, направлена на восстановление платежеспособности предприятия, но не требует обязательного участия внешнего инвестора», — отметили в БашРТС.

В администрации Уфы сообщили, что разрабатывается план оздоровления УИС, который рассчитан на несколько лет. Параметры плана в администрации не раскрыли.

По мнению Дмитрия Молина, рассчитаться с долгами МУП сможет, продав непрофильные активы и взыскав дебиторскую задолженность, оцениваемую в 1,7 млрд руб.

В то же время исполнительный директор Уфимских инженерных сетей Максим Петров считает перспективы взыскания дебиторской задолженности небольшими. Он делает ставку на продажу непрофильной недвижимости, в том числе полученной в счет долга. Процедура внешнего управления позволит выставить его на торги по рыночной цене, отметил собеседник.

Как сообщал "Ъ", с ноября 2017 года МУП УИС также пытается взыскать в арбитражном суде республики 1,46 млрд руб. с правительства Башкирии. В эту сумму предприятие оценило выпадающие доходы за 2013-2014 годы, не учтенные в установленных для него тарифах в 2016-2017 годах. Очередное слушание по делу пройдет сегодня.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин отмечает, что внешнее управление — «достаточно редкая процедура», которая «применяется в исключительных случаях». «Чаще всего, она используется аффилированными с должником кредиторами для затягивания процесса и "взятия на измор" остальных кредиторов»,— пояснил юрист.

Руководитель департамента банкротного права коллегии адвокатов Artlex Вадим Габбасов отмечает, что внешнее управление – наиболее выгодный сценарий для кредиторов. «По статистике процент удовлетворения требований кредиторов в рамках внешнего управления выше, чем в рамках конкурсного производства. В 2018 году, по данным Единого федерального ресурса сведений о банкротстве, в результате конкурсного производства были удовлетворены только 5,2% требований кредиторов,— пояснил эксперт.— Кроме того, в рамках внешнего управления предприятие может продолжать свою производственную деятельность в прежнем составе. В конкурсном производстве подавляющее большинство сотрудников должно быть уволено».

Булат Баширов