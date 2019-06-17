Медиаменеджер пожаловался на следствие

Главред ивановской медиагруппы «Барс» Сергей Кустов, в отношении которого с 2016 года расследуется уголовное дело о коммерческом подкупе, в открытом письме попросил следствие либо прекратить процесс, либо передать материалы в суд. Журналист связывает преследование со своей журналистской деятельностью и обращает внимание на то, что экс-зампред правительства Ивановской области Виталий Ильюшкин, у которого, по версии следствия, он вымогал деньги за предвыборный пиар «Единой России», находится в международном розыске по подозрению во взятке. Уголовное дело против господина Кустова дополнительно расследуется уже в третий раз.

В открытом письме Сергея Кустова Союзу журналистов РФ, опубликованном в ивановском издании «Слухи и факты», автор утверждает, что уголовное дело против него, расследуемое с августа 2016 года, связано в том числе с его журналистской деятельностью. «Преследование было инициировано в результате провокации бывшего замгубернатора области Виталия Ильюшкина как с целью личной мести в мой адрес за критику в его адрес в СМИ, (включая его коррупционную деятельность), так и с целью провести рейдерский захват СМИ — телеканала "Барс"»,— утверждает господин Кустов. Другим заинтересованным в расследовании лицом медиаменеджер называет руководителя следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Ивановской области Александра Булаева. Главред «Барса» в 2015 году подверг критике работу ведомства в своей авторской телепрограмме, процитировав выводы суда о «непрофессиональном, безграмотном, с многочисленными нарушениями закона» следствии по одному из резонансных уголовных дел. По словам Сергея Кустова, после этого с ним провели «профилактическую беседу» в СКР и пообещали «наказание» за критику.

Зампред правительства Ивановской области по внутренней политике Виталий Ильюшкин, по версии следствия, 10 августа 2016 года в офисе исполкома регионального отделения «Единой России» передал Сергею Кустову 4 млн руб. в счет общей суммы подкупа в 8 млн руб. за «комплекс действий, направленных на создание положительного образа политической партии и выдвинутых ею кандидатов» на выборы в Госдуму. В отношении журналиста возбудили уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере), первые два месяца с начала следствия он провел под домашним арестом, затем его отпустили под залог в размере 4 млн руб.

Господин Кустов пояснил “Ъ”, что оформил заем у юридического лица по минимальной ставке, поскольку таких денег у него не было. С тех пор долг по процентам займа достиг 700 тыс. руб.

Господин Ильюшкин в июле 2017 года был объявлен в розыск по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. СКР считает, что чиновник получил 1,5 млн руб. во время предвыборной кампании «за создание преимуществ при рассмотрении вопроса об избрании кандидата на должность депутата Ивановской областной думы шестого созыва». Господин Ильюшкин работал зампредом правительства области с ноября 2015 года по январь 2017 года.

Сергей Кустов утверждает, что уголовное дело в отношении него фактически не расследуется.

По его подсчетам, общая продолжительность бездействия следствия с августа 2016 года по декабрь 2018 года составила минимум 285 дней. Сейчас материалы дополнительно расследуются третий раз. Прокуратура трижды отказывалась направлять уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. «Они уже все отлично понимают, что вряд ли дело дойдет до суда, и мне говорят это в открытую в Следственном комитете. Но все уперлось, насколько я могу понять, в позицию руководителя СКР по Ивановской области, который считает, что дело не может быть закрыто и будет упираться до последнего»,— рассказал медиаменеджер “Ъ”. Предоставить оперативный комментарий в СУ СКР по региону по поводу дела главреда «Барса» “Ъ” не смогли.

Александр Тихонов, Ярославль