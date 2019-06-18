Иран обнаружил шпионскую киберсеть под управлением ЦРУ

Спецслужбы Ирана раскрыли киберсеть, которой управляло ЦРУ, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани в эфире государственного телевидения. «Какое-то время назад одна из самых изощренных сетей ЦРУ, которая была задействована для кибершпионажа и составляла важную часть оперативного потенциала ЦРУ в странах-целях США, была раскрыта разведкой, и ей был нанесен удар»,— сказал господин Шамхани (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, шпионская сеть действовала и в других стран. Информацию о ней передали странам-партнерам Ирана.

В апреле этого года министр информации и руководитель иранских спецслужб Махмуд Алави утверждал, что Иране раскрыл сеть ЦРУ из 290 шпионов.

Подробнее об отношениях двух стран читайте в публикации “Ъ” «Дональд Трамп помянул Иран добрым словом».