Татарстан приватизирует сотрудничающее с «Татнефтью» НИИ углеводородного сырья

Правительство Татарстана планирует передать в частные руки 100% акций казанского АО «ВНИИУС» (Волжский научно-исследовательский институт углеводородного сырья). Компанию постановлением премьер-министра Татарстана Алексея Песошина 13 июня внесли в Прогнозный план приватизации государственного имущества Республики Татарстан на 2019 год.

ВНИИУС работает с 1965 года. НИИ по заказу «Татнефти» проводит исследования состава и свойств высокосернистой карбоновой нефти. В 2000 году на его базе создан аккредитованный Госстандартом РФ Центр по испытанию топлива, нефти и газа. Уставный капитал составляет 5,46 млн руб. 100% акций института принадлежат Минземимуществу Татарстана. В 2017 году доходы НИИ составили 43,4 млн руб., расходы — 44,8 млн руб.

Также в план приватизации-2019 включены 100% акций казанского АО «Базис-терра». Согласно kartoteka.ru, АО «Базис-терра» было создано в октябре 2018 года в качестве правопреемника ГУП «Учхоз», принадлежащего Минземимуществу республики. Основной вид деятельности компании — «деятельность заказчика-застройщика и генерального подрядчик», а также другие работы, связанные со строительной сферой. Уставный капитал составляет 2,9 млрд руб.

“Ъ-Казань”