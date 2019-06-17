Mitsubishi сертифицировала 7-местный Outlander для России

Компания Mitsubishi сертифицировала 7-местный вариант кроссовера Outlander для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Согласно документу, опубликованному в базе Росстандарта, в России появится автомобиль с двумя бензиновыми моторами (146-сильным 2.0 и 197-сильным 2.5), 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и вариатором, передним и полным приводом.

Сборку новой модификации Mitsubishi Outlander должны наладить на заводе в Калуге, где уже выпускают 5-местный вариант, который стоит от 1,6 млн руб. Цена новой версии пока неизвестна.