Работа чаще всего находит выпускников медицинских вузов

От 90% до 97% студентов, которые закончили обучение по профилям «Фармацевтика», «Клиническая медицина» и «Сестринское дело», смогли трудоустроиться по профессии — такие цифры по итогам исследования за 2015-2017 годы приводит Всероссийский научно-исследовательский институт труда. Нашли работу по профилю более 80% выпускников IT-специальностей и химического направления. Вдвое хуже этот показатель у тех, кто закончил факультеты «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», а также «Технология легкой промышленности».

Всего же по профилю смог трудоустроиться каждый седьмой выпускник российских вузов, впрочем, этот показатель достаточно усредненный, подчеркивает руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова: «Все сильно зависит от специальности. Понятно, что если человек учился на программиста, то скорее всего он уже на втором курсе пойдет работать по этому профилю. То же самое в большинстве случаев касается и медицины. Есть же позиции, где трудоустройство по специальности будет минимальным. То есть, очевидно, что многие бывшие студенты смотрят какие-то смежные позиции. Все же в медицине четко можно понять — какие специалисты куда устраиваются, хотя и здесь молодые люди уходят в фармацевтику, в продажи, связанные с нею.

Все-таки по рынку труда, наверное, можно говорить, что чуть больше 50% выпускников находят работу по своему профилю.

А с возрастом, ближе к 40 годам, условно говоря, все спускается до совсем грустных цифр — только около 40% россиян работают по специальности».

Хуже всего показатели у тех, кто вышел с дипломом «Политические науки и регионоведение»: только 39% из них смогли устроиться по профилю. Однако это не значит, что выпускники-политологи не востребованы на рынке, подчеркивает директор региональных программ Независимого института социальных исследований Наталья Зубаревич: «Такие специалисты очень часто идут в пиар, консалтинг. А что такое "политическая специальность"? Как определяют, по специальности выпускник устроился или нет? После факультета политологии бывшие студенты в политики что ли должны устраиваться? Политолог — это очень узкая специальность вузовского преподавания. Там просто размыто понятие по специальности, то есть выпускники таких вузов трудоустраиваются во многих смежных профессиях. Просто нет фокусированной ниши, которая называется соответственно, по профилю, потому что сам профиль очень широкий. Например, все философы идут куда угодно. Фиксированная ниша там простейшая — преподаватели вуза. И сколько туда выпускников идет? Это все вопрос качества измерений».

Процент трудоустройства также говорит и о размере зарплат, подчеркивает консультант по подбору персонала кадрового холдинга «Анкор» Надежда Юдина. Самая высокая заработная плата, по ее словам, ждет именно выпускников медицинских вузов, а также IT: «Сейчас очень много выпускников, которые выбирают фармацевтический бизнес и идут на стартовую позицию — медицинского представителя. Человек без опыта работы с профильным высшим образованием имеет на старте от 50 тыс. руб. до 80 тыс. руб. в окладной части. Плюс, ежеквартальные либо полугодовые бонусы. Кроме того, такие работники имеют соцпакет, им предоставляют автомобиль, оплачивают мобильную связь, интернет, питание, ДМС. Сейчас очень популярная тема, когда врачи переходят в фармацевтический бизнес, то есть уходят из практики.

Что касается IT, то можно сейчас говорить, что это лидирующая сфера. Студенты, которые приходят без опыта работы, но с законченным высшим образованием, на старте имеют от 50 тыс. руб. до 80 тыс. руб.

Конечно же, им представляется соцпакет. По сельскому хозяйству, если мы говорим про специалиста без опыта работы, то, например, агроном или ветеринар, будет вначале получать 25-30 тыс. руб. в месяц. В случае, например, переезда в сельскую местность, работодатели нередко предлагают также компенсацию жилья или питания. И спустя год работы уже такой специалист может иметь в окладной части около 40-50 тыс. руб.».

Ранее специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда утверждали, что российские абитуриенты подходят к выбору специальности не вполне осознанно. Они якобы не воспринимают ее как профессию, с которой им предстоит трудоустраиваться.

Александр Рассохин