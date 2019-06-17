В Татарстане около 300 храмов требуют реставрации — РПЦ

В Татарстане около 300 храмов находятся в аварийном или руинированном состоянии, сообщил председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Пороховский Тихон (Шевкунов) на Священном синоде Русской православной церкви. Половина из этих церквей находятся в Казанской епархии, еще столько же — в Чистопольской и Альметьевской.

«Можно предложить епархиальным архиереям организовывать людей и выезжать на такие заброшенные храмы. Давайте составим список объектов, которые могут быть законсервированы силами добровольцев во избежание их дальнейшего разрушения»,— предположил митрополит Тихон.

По итогам доклада Тихона главы митрополий должны составить план действий по спасению храмов и представить его Священному синоду.

“Ъ-Казань”