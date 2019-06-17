Отходы прибрали заранее

Тюменский областной суд отказался признавать региональную территориальную схему по обращению с ТКО недействительной. Перед заседанием ответчик — областное правительство — опубликовал постановление о внесении изменений в действующий правовой акт, который удовлетворяет исковые требования общественников. Истцы считают, что внесены не все поправки: тариф по-прежнему завышен, а планы по сортировке занижены.



В понедельник судья Тюменского областного суда Александр Ревякин отказал группе граждан в удовлетворении иска к правительству региона о признании территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) недействительной. Представители ответчика потребовали признать иск недействительным, так как еще до заседания был опубликован документ о внесении поправок в постановление областного правительства, которые, по их словам, полностью удовлетворяют исковые требования.

Коллективный иск был подан 24 жителями Тюменской области, представляющими общественные объединения «Тюмень против цен на мусор», «Диванные войска» и КПРФ. По их мнению, в терсхеме были допущены нарушения: она не содержала сведения об объеме необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию, вывод из эксплуатации объектов обработки, утилизации, размещения отходов. Кроме того, она, как считают истцы, «искажала потребности в мощностях по переработке», из-за чего появился «завышенный тариф».

Поправки областного правительства в постановление о территориальной схеме обращения с ТКО «мусороперерабатывающие» заводы переименовали в «мусоросортировочные». В текст постановления были включены три новых раздела — по строительству новой инфраструктуры (заводов и мусороперегрузочных станций), оценке вложений в ее строительство (в пределах 2,5 млрд руб. без учета НДС и расходов по обслуживанию заемных средств) и о предельном значении тарифов на услуги по вывозу и переработке ТКО.

По мнению представителя истцов Антона Куклина, правительство признало исковые требования только частично. Он указал, что норматив объема отходов разработан и утвержден без проведения исследования, «сколько производится мусора каждым человеком», что искажает потребности в мощностях и завышает тариф. «Тюменское правительство говорит предприятиям сортировать столько, сколько они хотят — “до 41%” мусора. А мы платим с учетом, что сортируется “не менее 41%”»,— добавил господин Куклин.

Тюменский политолог Александр Белоусов считает, что истцы отчасти добились «промежуточного успеха». «У действующего законодательства есть определенные требования, сроки выполнения работ, формы документов. Никто у регионального правительства не спрашивал, готова ли область. Но мы оцениваем результат и соответствие требованиям законодательства. Предъявлять требования нужно тем, кто эти законы принимает»,— подчеркнул господин Белоусов.

С 1 января российские регионы перешли на новую систему обращения с отходами. Жители Тюменской области сразу начали протестовать против новых «завышенных» тарифов на вывоз ТКО (в отличие от соседних регионов, в области плата за услугу по «мусорной реформе» была установлена не с человека, а с квадратного метра жилья). После череды протестных акций губернатор Александр Моор объявил о смене системы расчета тарифа. Однако у жителей региона остались требования к властям Тюменской области, с которыми они 1 марта обратились в суд.

Мария Арабей