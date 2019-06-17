Экс-преподаватель Орловского госуниверситета получил 8,5 лет за производство наркотиков

Свердловский райсуд приговорил бывшего преподавателя кафедры Орловского госуниверситета к 8,5 годам колонии строго режима за производство и покушение на сбыт синтетического наркотического средства общей массой около 92 кг. Об этом сообщила региональная прокуратура. Экс-преподавателя признали виновным в незаконном производстве наркотика в особо крупном размере, совершенном организованной группой, покушении на производство и на сбыт (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Как установил суд, обвиненный в составе организованной преступной группы (уголовное дело в отношении остальных ее членов расследуется отдельно), нашел дом в поселке Куракинский Разьезд Свердловского района, перевез туда полученное от подельников через тайники-закладки оборудование и химические вещества. После этого он произвел синтетический наркотик общей массой более 23 кг, расфасовал его в отдельные пакеты и попытался сбыть. Кроме того, бывший преподаватель «совершил покушение на незаконное производство наркотического средства общей массой 69 кг». Деятельность группы пресекли сотрудники регионального управления ФСБ. «В ходе предварительного следствия подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве»,– добавили в прокуратуре. В Орловском госуниверситете не смогли назвать имя экс-сотрудника.

О журналисте Иване Голунове, которому могли подбросить наркотики, читайте в материале “Ъ” «Дело закрыто, вопросы остались».

Владимир Зоркий