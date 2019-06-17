«Горводзеленхоз» просит удвоить средства на содержание парков и скверов Казани

МУП «Горводзеленхоз» просит увеличить в два раза расходы бюджета Казани на содержание зеленых зон из-за увеличения количества парков и скверов. Как заявила на деловом понедельнике в мэрии глава предприятия Роза Заббарова, за последние годы площадь парковых зон увеличилась на 131 га.

В 2019 году в городском бюджете на содержание зеленых зон рассчитано 83 млн руб., однако, по словам госпожи Заббаровой, «на текущее содержание в зимний и летний период необходимо более 130 млн руб.». На содержание одного дерева в год, по расчетам «Горводзеленхоза», необходимо выделять 1,5 тыс. руб. С 2012 предприятие высадило 55 тыс. деревьев, 127 тыс. кустарников и 80 тыс. многолетних растений, при этом ухаживать за саженцами требуется более чем пять лет.

«Надо учитывать двухсменный режим работы, необходимость приобретения техники для уборки в зимний период. Новый уровень развития и востребованность зеленых зон города диктует корректировку тарифов в сторону увеличения»,— объяснила госпожа Заббарова.

Сейчас исполком города проводит аудит, после чего обратится к правительству Татарстана за дополнительным финансированием.

“Ъ-Казань”