Основы эволюции пересмотрены

Ученые Университета Квинсленда (Австралия) перевернули устоявшиеся представления о том, как происходила эволюция живых существ и как появились многоклеточные организмы.

По словам руководителя исследования Берни Дегнана, их результаты противоречат научной традиции, согласно которой первые многоклеточные животные появились из одноклеточных и напоминали вначале хоаноциты (клетки с жгутиком) живущих ныне губок. Данные ученых Квинсленда указывают, что далекий предок всех многоклеточных был, вероятно, похож на стволовую клетку.

По сравнению с представителями царства растений или грибов животные клетки значительно многообразнее (от нейронов до мышц) и используются организмами для решения большего количества задач. Для процесса эволюции с самого начала была немаловажна эта функциональная гибкость. А многоклеточность сделала конструкцию организмов куда более сложной. Гигантские (по сравнению с первыми многоклеточными) сегодняшние организмы демонстрируют чрезвычайное биоразнообразие.

Австралийские ученые секвенировали геном за геномом и сопоставляли схожие типы клеток. Исследователи пытались выяснить историю эволюции для каждого типа клеток, отыскать уникальные генетические признаки каждого из них. По сути, они взялись пересмотреть базовое научное знание, используя современные методы и оборудование.

«Биологи десятилетиями верили, что существующая теория проста, поскольку хоаноциты столь схожи с одноклеточными хоанофлагеллатами, организмом, который считается ближе всех к ныне живущим родственникам животных,— объясняет Дегнан.— Но их транскриптомы попросту не сходятся, то есть они, вопреки сегодняшней теории, вовсе не строительные блоки, из которых составились первые животные организмы».

Теперь у нас есть возможность представить себе все этапы, с которых началось первое разнообразие животных,— правила, по которым из одноклеточности произошла многоклеточная животная жизнь, заключает ученый.

Геннадий Личинский