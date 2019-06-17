MMK разместил евробонды на $500 млн

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) разместил пятилетние евробонды на сумму $500 млн со ставкой купона 4,375% годовых и выплатами два раза в год. Компания вышла на международный рынок заемного капитала впервые за 15 лет, сообщает пресс-служба ММК. Привлеченные средства пойдут на общие корпоративные цели.

По данным компании, предложение по подписке превысило намеченную к размещению сумму более чем в 4,5 раза – на пике книга заявок превышала в общей сложности $2,2 млрд. В окончательной книге заявок представлен широкий спектр международных инвесторов: 31%, 29% и 17% от всего объема размещения приходится на инвесторов из США, Европы и Великобритании соответственно. Ведущими организаторами и совместными букраннерами выпуска евробондов стали Citi, J.P. Morgan and Socit Gnrale. Гарантированные облигации были выпущены компанией MMK International Capital DAC, зарегистрированной в Ирландии и созданной с целью выпуска долговых инструментов и финансирования кредитов для MMK.