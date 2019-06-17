Мэрия съехала с «Авроры»

Инвестиционный проект по созданию городского транспортно-логистического узла «Аврора» на месте бывшей одноименной автостанции обернулся судебными тяжбами инвестора и строителя и нежеланием городских властей разбираться в конфликте. Как заявили представители администрации города, строить автовокзал на одном из самых перегруженных транспортных узлов никто не обещал, профильный департамент информацией по объекту не владеет. Как считают эксперты, значимый для развития городской инфраструктуры проект столкнулся с привычной проблемой — непреемственностью ответственности при смене власти и собственной заинтересованностью принимающих решение лиц.

В Красноглинском районном суде зарегистрирован иск экс-вице-президента ГК СОК Валерия Графского к одному из операторов ТРК «Аврора молл» ООО «ТФ “Самара-Меркурий”» Сергея Волкова. Исковое заявление связано с инвестиционным договором о строительстве рядом с торговым комплексом «Аврора» «паркинга с комплексом торгово-бытовых услуг, оздоровительного комплекса, распределительного пункта и трансформаторной подстанции, здания для противопожарных целей городского автовокзала “Аврора”, блок В». Генеральным подрядчиком строительства значилось ООО «Строймонтаж». Проект должен был способствовать разгрузке внутригородского и междугороднего транспортного потока на ул. Авроры на стыке четырех городских районов. Однако реализовать замысел не удалось — вместо автовокзала там расположилась третья очередь ТРК с парковкой для частного транспорта.

До начала нулевых на месте ТРК располагалась городская автостанция. Перекресток улиц Авроры и Аэродромной считается одним из важнейших транспортных узлов Самары. Эта часть города была загружена транспортными потоками и во времена СССР, сейчас же загрузка многократно увеличилась. С начала нулевых территория автостанции постепенно отдавалась властями под коммерческое строительство. Территорию автовокзала предприниматель Сергей Волков начал осваивать с покупки в 90-х годах прошлого века общественного туалета, примыкающего к автовокзалу. В 1996 году им была учреждена компания ООО «ТФ “Самара-Меркурий”».

Ъ ООО «ТФ “Самара-Меркурий”» зарегистрировано в 1996 году в Самаре. Единственным собственником компании, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», является Сергей Волков. В списке бывших собственников указаны другие члены семьи господина Волкова. Бизнесмену также принадлежат ЗАО «Волга-плюс», ООО «Ворсинка», ООО «Олимп», ООО «Приам» и ООО «Триумф».

В 2003 году ООО «ТФ “Самара-Меркурий”» сдал первую очередь ТРК «Аврора». К 2006 году господин Волков построил и вторую очередь ТРЦ, примыкающую к Аэродромной улице. ГАИ отказывалась согласовывать сдачу комплекса из-за отсутствия парковок для частного транспорта, но господину Волкову удалось добиться принятия нужного ему решения, и объект приняли. 4 октября 2010 года мэрия Самары в лице Виктора Тархова согласовала бизнесмену строительство третьей очереди ТРК. Буквально через несколько дней кресло главы города занял Дмитрий Азаров — нынешний губернатор Самарской области. Для строительства третьей очереди здание муниципального автовокзала полностью снесли. Но власти города обязали компанию Сергея Волкова построить в структуре торгового комплекса и новый автовокзал и предусмотреть это в проекте. Финансировать строительство автовокзала из городского бюджета власти Самары отказались и предложили его построить за счет частных инвестиций. Выступить в качестве инвестора согласился господин Графский. Объект возводили почти шесть лет, и по завершении строительства выяснилось, что вокзал так и не был построен, а то, что компания господина Волкова хотела передать инвестору, не соответствовало ни проекту, ни техническим требованиям. Фактически от транспортного узла на месте нынешнего ТРЦ «Аврора» остался только разворот для трамваев. В 2016 году тогдашний мэр Олег Фурсов и главный архитектор Алексей Самарцев дали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

В 2018 году помещение по акту приема-передачи было передано в собственность Валерию Графскому. Однако, как указывает в жалобе в прокуратуру господин Графский, городской автовокзал в действительности построен не был, вместо этого инвестору предоставили нежилое помещение без указания его назначения и не отвечающее требованиям к общественным зданиям и автовокзалам. Параллельно с этим Валерий Графский пытался в судебном порядке обязать компанию Сергея Волкова устранить выявленные недостатки помещения. Представители городской администрации, участвовавшей в деле в качестве третьего лица, заняли нейтральную позицию, заявив суду, что у истца и ответчика отсутствуют обязательства перед городом о размещении в «Авроре» помещения городского автовокзала. Департамент градостроительства Самары ответил, что их подразделение «не является заказчиком по проектированию и строительству объекта» и никакой информацией по нему не обладает. Суд вынес решение в пользу Сергея Волкова, поскольку формально указанное в договоре нежилое помещение было построено. По мнению партнера юридической компании «НАФКО» Павла Иккерта и руководителя практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс» Галины Гамбург, судя по судебному решению, проектная документация была составлена так, чтобы у застройщика, по условиям договора, не было обязательств построить автовокзал.

По словам экспертов, инфраструктурный проект столкнулся с тем же, что и часть многих других инвестиционных проектов — сменой власти. «Попытки привлечь частного инвестора оправданы. Начатые при одной власти проекты резко завершаются при другой. Новым лицам проект либо не нравится, либо они заинтересованы в других инвесторах»,— говорит председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самары Алексей Чигенев.

По словам члена комитета по транспорту, автодорогам, информационным технологиям и связи Самарской губернской думы Геннадия Говоркова, «автовокзал был там жизненно необходим»: «Это транспортный узел, который постоянно работает».

«В идеале помимо автостанции там должны стыковаться различные городские маршруты, трамвайные и автобусные. Пока же это место даже отдаленно не может считаться ТПУ»,— заявил главный архитектор Самары Виталий Стадников. В ТФ «Самара-Меркурий» на звонок “Ъ” не ответили.

ООО «ТФ "Самара-Меркурий"» также принадлежит в Самаре торговый центр «Триумф» возле Самарского губернского рынка. Несколько лет назад объект стал предметом судебного спора между оператором «Триумфа» и городскими властями. Поводом для разбирательства стала несогласованная реконструкция торгового центра, в результате которой его площадь увеличилась с 3834 кв. м до 4999 кв. м. Тогда чиновники мэрии Самары заняли принципиальную позицию и не дали разрешения на ввод в эксплуатацию объекта. В мае 2018 года арендаторы торгового центра начали освобождать площади. Спустя пару месяцев, в ходе проверок надзорными органами самарских торговых центров после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, выяснилось, что «Триумф» не соответствует требованиям пожарной безопасности. Прокуратура в судебном порядке потребовала запретить его эксплуатировать. Сейчас «Триумф» не функционирует. Претензии к противопожарной безопасности возникали и к ТРК «Аврора». Торговый центр даже закрывался на короткое время. Однако окончательные результаты проверок до сих пор не преданы огласке.

Сабрина Самедова