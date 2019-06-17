Путь на работу сотрудников Домодедово лежит через алкорамки

Сотрудников аэропорта Домодедово проверят на трезвость: там установили лазерные алкорамки — устройства для бесконтактной проверки степени опьянения. Тестирование уже началось. Через такой контроль проходят все сотрудники и посетители аэродромной зоны.

Работают эти рамки так же, как алкотестеры инспекторов ГИБДД, только быстрее и точнее, рассказал «Коммерсантъ FM» замдиректора по развитию компании «Лазерные системы», которая производит эти аппараты, Александр Дюндин: «Существующие системы в большинстве своем работают на электрохимических датчиках. Время такого анализа составляет от пяти до пятнадцати секунд. При высокой концентрации возможно увеличение времени тестирования до одной минуты. Соответственно, время восстановления после "пьяного" выдоха может составлять от 30 секунд до 15 минут. Другими словами, таким алкотестером не обеспечить быстрое прохождение процедуры. Также такой датчик необходимо калибровать через определенный период, потому что электрохимия с течением времени приходит в негодность. Алкорамке это не требуется, так как там иной — спектральный — анализ. Там есть спектр воды, спектр этанола и определенная длина волны лазерного излучения, которая с течением времени не меняется.

Устройство предназначается только для персонала, чтобы, не дай бог, у нас самолеты не падали и обслуживали их абсолютно трезвые сотрудники.

В базе данных фиксируется событие, что такой-то работник в такое-то время не прошел алкотестирование или был превышен порог срабатывания. В таком случае этого человека возьмут на карандаш».

В Домодедово установили 23 алкорамки, и в аэропорту не исключают, что если эксперимент будет успешным, то через такие аппараты будут проходить все сотрудники. Сейчас устройство предназначено для специалистов, которые обслуживают самолеты, — заправляют их, моют, загружают бортовые обеды и багаж, а также водителей спецтехники — пассажирских автобусов, мобильных трапов и другие работники аэродрома, пояснил руководитель пресс-службы Домодедово Александр Власов: «Перед тем как войти, каждый сотрудник проходит через специальные турникеты. После того как были проверены все биометрические данные, также дополнительно нужно выдохнуть в алкорамку. И если прибор не определил наличие паров этилового спирта, тогда створки открываются, и сотрудник может проходить в контролируемую зону аэропорта. Это еще один дополнительный способ проверки контроля перед входом в зону транспортной безопасности.

Кроме того, это возможность автоматизировать медицинский контроль без привлечения дополнительных ресурсов.

Но если алкорамка сработала, то, конечно, дальше будет уже проводиться исследование с привлечением медицинской службы».

Цена одного такого прибора — 1,5 млн руб. Производитель указывает, что это приобретение для экономных. Так, например, в отличие от традиционного алкотестера, для рамки не требуется докупать индивидуальные средства гигиены, такие как мундштуки и насадки. Устройством заинтересовались и другие российские аэропорты. Компания-производитель уже получила несколько заказов на следующих год. При этом члены летных экипажей через такие рамки не проходят — них иная система досмотра и допуска к работе.

Светлана Белова