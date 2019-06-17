Между Казанью и китайским Харбином могут запустить прямые авиарейсы

Между Казанью и китайским Харбином (провинция Хэйлунцзян) может открыться прямое авиасообщение, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с губернатором китайского региона Ван Вэньтао. По словам господина Минниханова, рейсы повысят на новый уровень деловые отношения.

«Когда будут прямые рейсы, и бизнес будет быстро перемещаться, и образовательные программы, но самое главное — это возможности развития туризма»,— считает Рустам Минниханов.

Китайские авиакомпании начали вести переговоры между китайским правительством и властями Татарстана. Также в рейсах заинтересована компания «Уральские авиалинии», заявил глава Татарстана.

В понедельник, 17 июня, Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Китае. Во время российского-китайского «Экспо-2019». В настоящее время подписано семь соглашений о сотрудничестве Татарстана с китайскими провинциями (Шаньдун, Сычуань, Хунань, Аньхой, Чжэцзян, Чунцион, Хэйлунцзян) и 14 соглашений между муниципальными образованиям.

“Ъ-Казань”