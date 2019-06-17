Экс-глава СвЖД найден застреленным в Москве

Бывший начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов, обвиняемый во взяточничестве, найден застреленным в Москве, пишет телеграм-канал Mash. Его адвокаты сообщили, что не в курсе ситуации.

Ранее Ленинский райсуд Екатеринбурга освободил Алексея Миронова из-под домашнего ареста под залог в 5 млн руб., который он должен был внести до 21 июня. Господину Миронову инкриминируют получение взятки за общее покровительство по службе в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Он был задержан и помещен под стражу в декабре 2018 года. В феврале текущего года Свердловский областной суд изменил меру пресечения на домашний арест. 6 апреля Алексея Миронова освободили от должности начальника СвЖД по истечению контракта.