Туризм на Дону будут продвигать через соцсети

Министерство экономического развития Ростовской области объявила конкурс на внедрение маркетинговой стратегии туристской привлекательности региона и продвижения ее туристского потенциала в социальных сетях, следует из документов на портале госзакупок.

Исполнитель создаст профили на «Одноклассниках» и YouTube, а также получит от заказчика пароли от страниц в Instagram, Facebook и «Вконтакте». Подрядчик должен будет до конца года опубликовать с этих страниц не менее 100 постов как минимум о 50 туристически привлекательных местах Ростовской области, находящихся в радиусе более 50 км от Ростова. Для работы подрядчик может привлечь фотографа, журналиста-редактора, оператора, звукорежиссера, координатора-администратора и водителя.

Максимальная стоимость контракта составляет 2 млн руб., средства будут выделены из областного бюджета. Выполнить работу подрядчику необходимо до 5 декабря 2019 года.

Дарья Голякова