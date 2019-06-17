Евгений Куйвашев разделил полномочия своих заместителей

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев закрепил полномочия для вице-губернатора Сергея Бидонько, первого заместителя губернатора Алексея Орлова и других своих заместителей. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации (.pdf).

В функционал господина Бидонько входит организация внутренней и информационной политики, координация деятельности областных органов исполнительной власти, обеспечение взаимодействия с администрацией президента РФ, аппаратом правительства РФ, федеральными органами государственной власти и уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области. Должность вице-губернатора была утверждена в начале марта по инициативе господина Куйвашева. До назначения на пост Сергей Бидонько занимался вопросами внутренней и информационной политики, работая заместителем губернатора с декабря 2018 года.

Согласно указу, господин Орлов отвечает за организацию деятельности регионального правительства по управлению социально-экономическим развитием области, принимает меры для эффективной реализации основных направлений бюджетной и налоговой политики региона, а также курируется проектную деятельность, в том числе нацпроекты и федеральные проекты.

К полномочиям семи заместителей — Валерия Чайникова, Сергея Зырянова, Павла Крекова, Азата Салихова, Олега Чемезова, Сергея Швиндта и Галины Кулаченко, — относится организация деятельности областного правительства по выполнению функций межотраслевого управления в отдельных сферах социально-экономического развития, курирование работы министров, а также координирование отдельных областных и территориальных исполнительных органов государственной власти.

Анастасия Реутова