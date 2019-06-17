Пострадавшим от взрыва газа в Каменском районе выделили деньги на новое жилья

Из резервного фонда правительства Ростовской области выделили средства, которые пойдут на выплаты пострадавшим от взрыва бытового газа в многоквартирном доме в поселке Чистоозерный. Об этом сообщает управление информационной политики правительства региона.

Как сказано в сообщении, деньги уже поступили в бюджет Богдановского сельского поселения, и с сегодняшнего дня жители Чистоозерного могут подыскивать подходящее жилье и заключать договоры о его приобретении. До сих пор жители пострадавшего дома проживали в пункте временного размещения — Богдановской участковой больнице.

Напомним, в Чистоозерном поселке 12 мая около 00:20 в квартире, расположенной на втором этаже двухэтажного дома, произошел хлопок бытового газа. Кровля дома частично обрушилась, семь из 16 квартир были повреждены. Погибли 9-летняя девочка и 29-летний мужчина. Еще два человека обратились за помощью в больницу. Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Кристина Федичкина