Владельцев коммерческих зданий будут штрафовать за вывески не по дизайн-коду

Депутаты челябинской гордумы одобрили изменения правил благоустройства Челябинска. По новым нормам, администрация может оштрафовать за несоответствующую дизайн-коду вывеску не только владельца бизнеса, но и собственника здания, где размещена конструкция. По мнению авторов поправок, ужесточение наказания позволит повысить эффективность внедрения новых правил благоустройства города.

Также в правила благоустройства были внесены поправки, касающиеся вывесок, размещаемых на фасадах цокольных этажей и пристроев. В ранних редакциях дизайн-кода требования к таким помещениям прописаны не были. «Например, на бульваре, где располагается памятник Курчатову, там есть встроено-пристроенные помещения, которым тоже нужны особые требования. Там нельзя делать вывески тех размеров, которые можно делать на фасадах обычных зданий. Определенные требования, чтобы все было в едином стиле, сделать необходимо», - прокомментировал решение спикер челябинской гордумы Станислав Мошаров. Также он рассказал, что предприниматели, установившие вывески не по дизайн-коду после вступления в силу новых правил благоустройства, будут за свой счет ремонтировать фасады зданий.

Дизайн-код начал действовать на гостевых маршрутах в Челябинске с лета прошлого года. Документ запрещает размещение вывесок на козырьках, окнах, дверях, балконах, торцах домов, колоннах, лепнине. Нельзя располагать конструкции на заборах и окнах. При изготовлении конструкций нельзя использовать картон и ткань. С апреля этого года под запретом оказались световые короба и брандмауэры на жилых домах. Мэрия ведет работу по демонтажу и принуждению владельцев объектов к замене старых вывесок на конструкции, отвечающие требованиям.