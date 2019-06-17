Главный транспортник Курска ушла на пенсию

Директор департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства Курска Надежда Пупко покинула пост, сообщили в мэрии облцентра. По ее данным, госпожа Пупко ушла по собственному желанию «в связи с выходом на государственную пенсию». О том, кто возглавит департамент, не сообщается. Надежда Пупко стала руководителем ведомства в декабре 2011 году, сменив на этой должности ушедшего на пенсию Владимира Токмакова. До этого госпожа Пупко 17 лет работала в департаменте на разных должностях, в том числе заместителем господина Токмакова.

О том, как ушел в отставку мэр Курска, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Хорошо, что не посадили, не расстреляли"».

Владимир Зоркий