Рекламная кампания Montblanc призывает задуматься о важности сохранения планеты

Бренд Montblanc для участия в новой рекламной кампании обновленной коллекции пишущих инструментов StarWalker пригласил к участию бывшего китайско-американского астронавта Лероя Чиао и корейского иллюстратора Чжехун Чоя (Jaehoon Choi), чтобы запечатлеть момент благоговейного трепета человека при взгляде на планету Земля из космоса.

Бывший астронавт и командир орбитальной станции Лерой Чиао, проведший 229 дней в космической невесомости в ходе выполнения четырех миссий, пользуется пишущими инструментами Montblanc со времен своего студенчества и является обладателем персонализированного экземпляра, подаренного ему женой по случаю успешного завершения четвертой миссии. В серии анимированных сюжетов, проиллюстрированных с использованием ручки StarWalker, он делится своими впечатлениями от вида Земли из космоса. «При полете вокруг Земли приходит острое осознание всей величественности Голубой планеты... нашего общего дома,— говорит он.— Земля живая... Я окончательно убедился в этом, наблюдая за нашей красочной планетой из космоса».

Драгоценная смола черного цвета, из которой выполнены пишущие инструменты, отсылает к бездонному сумеречному пространству космоса, а прозрачный купол над эмблемой дома рождает в воображении образ восходящей над лунным горизонтом Земли — это словно напоминание о том, что мы должны дорожить своей Голубой планетой. Расположенный под углом клип по форме напоминает космическую ракету, а резьба на передней части и наконечнике имеет сходство с элементом защитной экипировки космонавта для выхода в космос, соединяющим гермошлем и скафандр.

«Коллекция StarWalker, как и рекламная кампания, призывает нас задуматься о том, как важно сохранить нашу планету и способствовать ее дальнейшему процветанию», — говорит генеральный директор Montblanc Николя Барецки.