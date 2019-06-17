17 июня, понедельник
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Часовые бренды LVMH объявили об общей выставке в начале 2020 года

Президент часового подразделения LVMH Стефан Бьянки и президент группы компании Bvlgari Жан-Кристоф Бабен объявили о первой выставке швейцарских часовых производителей LVMH. На выставке, которая пройдет в отеле Bvlgari в январе 2020 года в Дубае, будут представлены часовые разработки брендов Bvlgari, TAG Heuer, Hublot и Zenith. Международные партнеры компании смогут первыми увидеть новинки часового искусства будущего года.

«В последние годы в рамках часовых выставок в Женеве и Базеле мы проводили две крупные презентации продуктов в первом квартале. Из соображений более эффективного планирования мы приняли решение провести выставку в начале 2020 года»,— заявил Жан-Кристоф Бабен.

Бренды также параллельно подтверждают свое присутствие на выставке Baselworld 2020 в конце апреля — начале мая. «Мы по-прежнему поддерживаем Baselworld и швеицарскую часовую индустрию. Однако мы не могли ждать 13 месяцев, чтобы глобально представить наши продукты и бренды. Эта выставка — стратегически важный для LVMH шаг»,— прокомментировал Стефан Бьянки.

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