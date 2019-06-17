В Ростове в двух районах отключат горячую воду

В северном жилом массиве и в районе пр. Ленина в Ростове приостановят подачу горячей воды, об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Отключение будет проводится в соответствии с графиком подготовки к отопительному сезону 2019–2020 годов.

В частности, воды не будет в северном жилом массиве в границах улиц Капустина — Пацаева — Бульвар Комарова — Стартовая — Планетная — Орбитальная — Венеры — Каракумская — пр. Королева — пр. Космонавтов — Волкова; и в районе пр. Ленина в границах улиц Нансена — Ахтарский — Текучева — Мечникова — Стадионная — Шеболдаева — пр. Ленина — Профинтерна — Я. Галана — Ларина — Погодина — Нариманова — пр. Нагибина — Новаторов — Врубовая — пер. Актюбинский. Возобновить подачу воды планируют 22 июня.

Кристина Федичкина