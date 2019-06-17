Уголовное дело экс-мэра Мичуринска Александра Кузнецова дошло до суда

Управление СКР по Тамбовской области передало в Мичуринский райсуд уголовное дело бывшего мэра Мичуринска Александра Кузнецова, сообщили в ведомстве. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ, до семи лет лишения свободы).По версии следствия, в августе 2016 года Александр Кузнецов от имени муниципалитета заключил контракт о приобретении здания старой котельной с оборудованием и земельным участком стоимостью около 30 млн руб. под залог собственности города. При этом, как считают в ведомстве, мэру «было достоверно известно, что бюджет города не располагает средствами для оплаты данного контракта». Более того, в СКР уверены, что вообще не было необходимости в устаревшей котельной, так как к отопительному сезону 2016-2017 годов в эксплуатацию должны были ввести две ранее приобретенные блочно-модульные котельные. Они «в полной мере могут обеспечить теплом и горячей водой потребителей». «В результате злоупотребления обвиняемым должностными полномочиями нарушены права и охраняемые законом интересы муниципалитета в виде образования кредиторской задолженности, утраты права пользования залоговым имуществом и возможности получения от него доходов»,– заявили в ведомстве, отметив, что Александр Кузнецов вину не признал.

О коммунальных проблемах в Мичуринске читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Тамбовские следователи подключились к отоплению».

Александр Прытков