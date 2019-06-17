Медведев разрешил засекречивать информацию о компаниях из Крыма и Севастополя

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает ограничивать доступ к информации о компаниях из Крыма и Севастополя в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Документ, подписанный 6 июня, опубликован на портале правовой информации.
Сведения также ограничиваются в случаях, если против компании вводятся иностранные санкции или кредитная организация выполняет государственный оборонный заказ.
В конце 2018 года правительство разрешило страховым компаниям не раскрывать информацию о составе и структуре владельцев, если в отношении акционера, который имеет контрольный пакет или владеет значительной частью компании, или в отношении членов или участников введены санкции.
О том, как в Госдуме предлагают бороться с санкциями,— в публикации “Ъ FM”.
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