Медведев разрешил засекречивать информацию о компаниях из Крыма и Севастополя

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает ограничивать доступ к информации о компаниях из Крыма и Севастополя в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Документ, подписанный 6 июня, опубликован на портале правовой информации.

Сведения также ограничиваются в случаях, если против компании вводятся иностранные санкции или кредитная организация выполняет государственный оборонный заказ.

В конце 2018 года правительство разрешило страховым компаниям не раскрывать информацию о составе и структуре владельцев, если в отношении акционера, который имеет контрольный пакет или владеет значительной частью компании, или в отношении членов или участников введены санкции.

О том, как в Госдуме предлагают бороться с санкциями,— в публикации “Ъ FM”.