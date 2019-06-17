Маркировке продуктов питания включили зеленый цвет

Эксперимент по цветовой маркировке продуктов начнется осенью: как сообщает издание «Известия» со ссылкой на Росстандарт, в октябре планируется принять специальный ГОСТ, в соответствии с которым упаковки или этикетки товаров будут отмечать зеленым, желтым или красным цветом в зависимости от количества в них соли, сахара и жира.

В разработке документа принимал участие Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии. Там считают, что на данный момент принимать ГОСТ не стоит, заявил «Коммерсантъ FM» директор организации Дмитрий Никитюк: «Мы провели анализ мирового опыта в странах Европы, в Америке и выявили, что единый подход к исполнению таких стандартов отсутствует.

Поэтому, конечно, данный ГОСТ в нынешний момент разрабатывать и принимать преждевременно.





Мы выступаем за то, чтобы приостановить разработку стандарта и исключить его из соответствующего плана. Более того, при голосовании по окончательной редакции этого проекта многие выступили против, много было критических замечаний. Можно говорить, что на сегодняшний момент окончательного консенсуса достичь не удалось. Такова позиция нашего учреждения».

Предполагается, что участие в эксперименте будет добровольным. В свою очередь, на рынке считают, что впоследствии нормы станут обязательными. Это ударит по кошельку потребителей, подчеркивает президент Гильдии маркетологов Игорь Березин: «У нас несколько лет назад бодро начиналась инициатива с добровольным чипированием дорогих меховых изделий, шуб с целью борьбы с контрафактом. Вскоре это стало обязательной мерой. Теперь такую практику грозятся распространить не только на дорогие товары, но и на обувь, парфюмерию. Очень быстро добровольное превращается в обязательное. Сегодня на этикетке, упаковке продуктов питания есть огромное количество информации. Те, кому она нужна, и так могут ее узнать. Но то, что волнует абсолютное большинство россиян, — это цена этих товаров. Что касается этой цветовой маркировки, то, на мой взгляд, это вообще избыточная история».

«Коммерсантъ FM» опросил производителей продуктов питания и выяснил, как они относятся к эксперименту с маркировкой.

Ирина Бахтина, вице-президент по корпоративным отношениям Unilever: «Рекомендуемая цветовая маркировка "светофор" хороша именно своей добровольностью. Мы, начиная этот проект в тестовом режиме, решили остановиться на нескольких именованиях нашего ассортимента мороженого. Маркировка достаточно наглядна, понятна и помогает покупателям ориентироваться в достаточно большом ассортименте в рамках одной и той же категории пищевых продуктов. Мы с радостью бы расширили эту практику, например, на нашу соусную продукцию». Игорь Сандлер, владелец бренда «Тевье-Молочник»: «Безусловно, это правильно. Чуть-чуть это может сказаться и скажется, наверное, на цене. Но в данном случае это будет честно и правильно. Цветовая маркировка, безусловно, будет иметь значение. То есть люди, покупая продукт, будут знать, содержатся ли в нем какие-то вредные вещества, дешевые ингредиенты, растительные жиры. Кто-то не может купить дорогой продукт, а у кого-то вариантов нет. Но он хотя бы будет знать, что тратит деньги и травит себя в какой-то степени». Дмитрий Гордеев, генеральный директор компании «Самсон — продукты питания»: «Мы уже давно это делаем, с начала этого года. Я не думаю, что это сильно оказывает влияние на покупателей. Мы это сделали потому, что считаем, что люди должны знать правду о наших продуктах. Далеко не все выпускают качественные товары. Соответственно, будут всякие злоупотребления. Многая продукция сейчас выпускается не по ГОСТу. Рынок должен к этому сам подойти. Процесс его консолидации, например, если мы говорим о мясе, еще не завершен. На рынке должны образоваться сознательные компании, которые не будут фальсифицировать продукцию».

По данным «Известий», цветами светофора не планируется маркировать сырье и продукты с однородным составом, например, сливочное масло. Кроме того, ГОСТ не будет действовать на бутылки с питьевой водой, пищевые добавки, а также кондитерские изделия, сладкие напитки и сыры.

Лилия Галявиева