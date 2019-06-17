На Ставрополье запустят инвестпроект по производству хлопка на 12 млрд рублей

Сельскохозяйственное предприятие «Терский» планирует создать промышленное производство хлопка в Буденновском районе Ставропольского края, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Предприятие планирует ежегодно выращивать более 20 тыс. т хлопка-сырца на 4,5 га земли. Затем инвестор увеличит площадь до 20 тыс. га и построит завод по джинированию хлопка. Объем инвестиций составит 12,2 млрд руб.

"Производство отечественного хлопка позволит развивать отечественную текстильную промышленность, создавать новые рабочие места в агропромышленном комплексе, привлекать дополнительные инвестиции. Сегодня это направление очень перспективно для сельского хозяйства восточных территорий Ставропольского края, и мы будем его поддерживать и развивать", – приводит пресс-служба слова губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

Проект будет реализован с использованием мер государственной поддержки.

Дарья Голякова