В Краснодаре осужден наркосбытчик с Украины

Советский суд Краснодара вынес приговор гражданину Украины Ивану Белеву, причастного к организации канала поставок и незаконному сбыту наркотических средств и психотропных веществ на территорию Краснодарского края, сообщило управление ФСБ России по региону. Наркосбытчик осужден на 8,5 лет колонии строгого режима.

По данным УФСБ, в результате оперативно-розыскных мероприятий в отношении Ивана Белева из незаконного оборота были изъяты различные наркотические средства и психотропные вещества общей массой около 2,5 кг, что является особо крупным размером. Общая розничная стоимость изъятого составляет порядка 3,5 млн руб. Приговор наркосбытчику вступил в законную силу.

Анна Перова, Краснодар