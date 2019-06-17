Результаты исследования нового препарата компании «Биокад» представили в Мадриде

На международном ревматологическом конгрессе EULAR в Мадриде были представлены результаты клинического исследования третьей фазы отечественного препарата нетакимаб, разработанного российской биотехнологической компанией «Биокад».

В исследовании приняли участие более 200 взрослых пациентов с установленным диагнозом «анкилозирующий спондилит». По результатам первых 16 недель исследования доля больных, достигших положительной динамики, составила 40,53% при использовании нетакимаба и всего 2,63% при использовании плацебо. Это позволяют считать, что исследование достигло своей цели, пояснили в «Биокаде».

Представленное в Мадриде клиническое исследование является регистрационным — его данные послужат основой для регистрации препарата в РФ, которая ожидается осенью этого года.

Нетакимаб представляет собой оригинальное моноклональное антитело, разработанное компанией «Биокад» и применяющееся для лечения псориаза и ревматических заболеваний. На разработку и клинические исследования нетакимаба потребовалось 7 лет, инвестиции в его разработку составили 685 млн рублей. В российские аптеки инновационный препарат по показанию «псориаз» поступит в июне, по показанию «спондилит» в ноябре 2019 года, в Европу— в 2023 году.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что компания «Биокад» зарегистрировала первый российский препарат для терапии псориаза в апреле этого года.