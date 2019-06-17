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На Дону задержали 2,5 тонны рыбы без документов

В Красносулинском районе Ростовской области при проверке грузового транспорта на 993-м км трассы М-4 «Дон» задержали партию свежемороженой рыбы без документов. Об этом сообщает пресс-служба управления ветеринарии по региону.

Грузовик «Мерседес» перевозил 2 т карася и 500 кг пиленгаса из Таганрога в Москву. Водитель пояснил, что ветеринарные свидетельства не оформили из-за спешки. В отношении перевозчика возбудили дело об административном правонарушении за несанкционированную перевозку товаров из сферы животноводства (10.8 КоАП РФ).

Дарья Голякова


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