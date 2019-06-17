Завершилось строительство конгресс-центра в Екатеринбурге

В Екатеринбурге заверено строительство конгресс-центра, входящего в МВЦ «Екатеринбург-Экспо», в котором планируется провести Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019. По данным департамента информполитики региона, площадь центра составляет около 42 тыс. кв. м. Для бизнес-мероприятий предусмотрены 13 конференц-залов и 26 переговорных с оборудованием для синхронных переводов на восемь языков.

«С вводом в эксплуатацию конгресс-центра Екатеринбург обрел новую прекрасную площадку, которая способна обеспечить проведение на самом высоком уровне самых разных мероприятий – от саммитов до концертов мировых звезд. Сегодня мы можем констатировать, что Свердловская область готова принимать Глобальный саммит производства и индустриализации»,— заявил первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов.

По словам генерального директора «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, все основные строительно-монтажные работы завершены. «Комплекс возведен в кратчайшие сроки, за два года. <...> По своим характеристикам конгресс-центр — один из лучших объектов в России и единственный подобного уровня комплекс во всем Урало-Сибирском регионе»,— рассказал он, добавив, что конгресс-центр — «один из лучших объектов в России и единственный подобного уровня комплекс во всем Урало-Сибирском регионе».

Конгресс-центр был предусмотрен в 2010 году планом развития МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Основной зал рассчитан на 5 тыс. посадочных мест. Изначально строительством должен был заниматься «Русград», проект которого оценивался в 3,5 млрд руб. Однако летом 2017 года проект был передан «Синаре», что свердловские власти объясняли сжатыми сроками на строительство и большими ресурсами холдинга. Позже стало известно, что стоимость строительства выросла до 9,6 млрд руб.

Подробнее о проекте строительства — в материале “Ъ-Урал” «Центр подготовили для президента»