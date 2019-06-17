Президент Туркменистана посетит Сабантуй в Казани

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 23 июня посетит Сабантуй в Казани, сообщает пресс-служба главы Татарстана. Вместе с Рустамом Миннихановым господин Бердымухамедов посетит одну из площадок празднования.

Напомним, 23 июня в Казани Сабантуй в Казани пройдет сразу на четырех площадках — в березовых рощах поселков Мирный и Дербышки, лесопарке озера Лебяжье и на Казанском ипподроме.

Визит главы Туркменистана будет однодневным — вечером 23 июня Гурбангулы Бердымухамедов уедет из Казани. Перед Сабантуем президенты проведут встречу по международному протоколу.

Летом прошлого года господин Бердымухамедов уже приезжал в Татарстан. Ему презентовали технопарк «Идея». Также он посетил матч четвертьфинала Чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Бельгии.

“Ъ-Казань”