Прокурор Сармановского района стал прокурором Кировского района Казани

Прокурором Кировского района Казани назначили Эльдара Сабирова, экс-главу прокуратуры Сармановского района Татарстана. Об этом говорится на сайте ведомства.

Предыдущий прокурор Кировского района Равиль Вахитов покинул свой пост в декабре прошлого года в связи уходом на пенсию.

Господин Сабиров родился в Челябинской области. В 2003 окончил Казанский госуниверситет по специальности «юриспруденция». По окончании вуза начал карьеру в органах прокуратуры. Должность прокурора Сармановского района занял в 2014 году.

“Ъ-Казань”