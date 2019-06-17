Кейт Уинслет и Саймон Бейкер показали новые часы Longines

15 июня, в канун турнира Prix de Diane Longines, швейцарский часовой бренд провел презентацию парных моделей часов из коллекции Record в живописных садах дворца Chteau de Chantilly. На мероприятии присутствовали сразу два посланника элегантности бренда: актеры Кейт Унслет и Саймон Бейкер.

Кейт и Саймон приняли участие в совместной фотосессии и представили пару часов из нержавеющей стали и розового золота. Женская модель оснащена белым перламутровым циферблатом с бриллиантовыми индексами, мужская — серебристым циферблатом с узором «солнечные лучи» и накладными метками. Обе модели часов дополнены браслетом из нержавеющей стали или розового золота.

Каждая модель линейки Record оснащена механизмом с монокристаллической кремниевой пружиной баланса, а также сертификатом хронометра Швейцарского бюро сертификации хронометров (COSC). Представленные в четырех размерах (26 мм, 30 мм, 38,5 мм и 40 мм) и с множеством вариантов циферблатов, часы этой коллекции созданы и для мужчин, и для женщин. Все модели оснащены тремя стрелками и датой и доступны в стали, 18-каратном розовом золоте или в сочетании стали и розового золота.