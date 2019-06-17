PepsiCo планирует расширить свое присутствие в Ростовской области

Компания PepsiCo намерена расширять свое присутствие в Ростовской области, сообщает пресс-служба регионального «Агентства инвестиционного развития». Планы компании связаны с развитием ее площадок и программ, в том числе — программы поддержи местных поставщиков сырья, отмечается в сообщении.

По данным «Агентства инвестиционного развития», руководство PepsiCо намерено обсудить новые планы с губернатором Ростовской области в августе, во время его визита на азовский завод компании.

Напомним, азовский завод «Фрито Лей Мануфактуринг» (подразделение PepsiCo по выпуску снеков) был запущен в 2009 году, инвестиции в проект составили $180 млн.

Кристина Федичкина