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На Дону за месяц построили 170 тыс. квадратных метров жилья

В Ростовской области за май 2019 года построили более 170 тыс. кв. м жилья,сообщает пресс-служба правительства региона. С начала этого года в эксплуатацию ввели 923 тыс. кв. м жилья, что составляет 35,6% от годового плана.

«Основной объем ввода жилья приходится на индивидуальное жилищное строительство. В настоящее время оно составляет 57%» - приводит пресс-служба слова министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергея Куца.

Всего с 2019 по 2024 год на Дону планируют ввести в эксплуатацию более 18 млн кв. м жилья.

Дарья Голякова


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